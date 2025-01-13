Арагчи: сотрудничество стран Европы необходимо для управления гуманитарными кризисами в Западной Азии

В ходе встречи, состоявшейся в рамках начала миссии аль-Гарибави в Иране, министр Аракчи подчеркнул, что улучшение ситуации с беженцами в регионе требует всестороннего сотрудничества на региональном и международном уровнях, особенно со стороны стран Европы.

Аль-Гарибави представила отчет о деятельности ВПП в сфере гуманитарной помощи и обеспечения продовольственной безопасности, а также остановилась на существующих проблемах и препятствиях, с которыми сталкивается организация в регионе. Она выразила надежду на продолжение взаимодействия Ирана с ВПП для более эффективного выполнения поставленных задач.

В заключение встречи Арагчи пожелал аль-Гарибави успехов в её новой роли и подтвердил приверженность иранского правительства продолжению сотрудничества с различными специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, включая Всемирную продовольственную программу.