13 янв. 2025 г., 04:57
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Новости ID: 85718354
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Арагчи: сотрудничество стран Европы необходимо для управления гуманитарными кризисами в Западной Азии

13 янв. 2025 г., 04:57
Новости ID: 85718354
Арагчи: сотрудничество стран Европы необходимо для управления гуманитарными кризисами в Западной Азии

Тегеран, 13 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил с новым руководителем офиса Всемирной продовольственной программы Майсой аль-Гарибави актуальные вопросы управления гуманитарными кризисами, прежде всего касающиеся беженцев и мигрантов в Западной Азии.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках начала миссии аль-Гарибави в Иране, министр Аракчи подчеркнул, что улучшение ситуации с беженцами в регионе требует всестороннего сотрудничества на региональном и международном уровнях, особенно со стороны стран Европы.

Аль-Гарибави представила отчет о деятельности ВПП в сфере гуманитарной помощи и обеспечения продовольственной безопасности, а также остановилась на существующих проблемах и препятствиях, с которыми сталкивается организация в регионе. Она выразила надежду на продолжение взаимодействия Ирана с ВПП для более эффективного выполнения поставленных задач.

В заключение встречи Арагчи пожелал аль-Гарибави успехов в её новой роли и подтвердил приверженность иранского правительства продолжению сотрудничества с различными специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, включая Всемирную продовольственную программу.

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