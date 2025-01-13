Вследствие израильских атак 60% семей в Газе стали бездомными

Согласно отчету Министерства общественных работ и жилищного строительства Газы, вследствие войны, осуществляемой израильским режимом в отношении сектора Газа, более 60% палестинских семей оказались бездомными.

В отчете подчеркивается объем ущерба, вызванного полным разрушением жилых районов, который многократно превышает последствия 51-дневной войны 2014 года. Как отмечается в документе, степень разрушений, причиненных этой войной, выходит за рамки возможностей для оперативных действий.

В соответствии с отчетом, объем руин составляет десятки миллионов тонн.