13 янв. 2025 г., 14:44
Journalist ID: 5621
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Вследствие израильских атак 60% семей в Газе стали бездомными

13 янв. 2025 г., 14:44
??????? ID: 85719037
Вследствие израильских атак 60% семей в Газе стали бездомными

Тегеран, 13 января, ИРНА – Сионистский режим на 465-й день конфликта с сектором Газа продолжает осуществлять интенсивные атаки на жителей анклава. В результате этих действий около 60% семей в Газе стали бездомными.

Согласно отчету Министерства общественных работ и жилищного строительства Газы, вследствие войны, осуществляемой израильским режимом в отношении сектора Газа, более 60% палестинских семей оказались бездомными.

В отчете подчеркивается объем ущерба, вызванного полным разрушением жилых районов, который многократно превышает последствия 51-дневной войны 2014 года. Как отмечается в документе, степень разрушений, причиненных этой войной, выходит за рамки возможностей для оперативных действий.

В соответствии с отчетом, объем руин составляет десятки миллионов тонн.

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