13 янв. 2025 г., 12:05
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Пожары в Лос-Анджелесе привели к гибели 24 человек и разрушению свыше 12 тысяч строений

13 янв. 2025 г., 12:05
??????? ID: 85718776
Пожары в Лос-Анджелесе привели к гибели 24 человек и разрушению свыше 12 тысяч строений

Тегеран, 13 января, ИРНА – Пожары в Лос-Анджелесе привели к гибели не менее 24 человек, вынужденному перемещению тысяч жителей, разрушению более 12 тысяч строений и распространению огня на территорию, по масштабу превышающую Сан-Франциско.

Согласно информации, предоставленной телеканалом "Франс-24", пожары, начавшиеся в прошлый вторник, распространились из-за сильных ветров, известных как Санта-Ана. Ожидается, что эти ветры будут продолжаться до середины недели.

Пожарная служба Калифорнии сообщила, что пожары в районах Херст, Палисейдс, Итон и Кент привели к разрушению территории площадью примерно 160 квадратных километров. Причины возникновения пожаров остаются неизвестными, однако, по предварительным оценкам, эти пожары могут стать самыми затратными в истории США.

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