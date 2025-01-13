Пожары в Лос-Анджелесе привели к гибели 24 человек и разрушению свыше 12 тысяч строений

Согласно информации, предоставленной телеканалом "Франс-24", пожары, начавшиеся в прошлый вторник, распространились из-за сильных ветров, известных как Санта-Ана. Ожидается, что эти ветры будут продолжаться до середины недели.

Пожарная служба Калифорнии сообщила, что пожары в районах Херст, Палисейдс, Итон и Кент привели к разрушению территории площадью примерно 160 квадратных километров. Причины возникновения пожаров остаются неизвестными, однако, по предварительным оценкам, эти пожары могут стать самыми затратными в истории США.