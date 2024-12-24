Студенты подали жалобу на Мичиганский университет США за подавление сторонников Палестины и нарушение свободы слова

Веб-сайт Middle East Eye сообщает, что жалоба недавно была подана в окружной суд Детройта. В жалобе Мичиганский университет обвиняется в нарушении права студентов на свободу слова, гарантированного Конституцией, а также в несоблюдении положений и гарантий, обеспечивающих защиту студентов в соответствии с законом.

В сообщении также говорится, что шесть нынешних и бывших студентов США обвиняют Мичиганский университет в начале беспрецедентных дисциплинарных мер против студентов за свободное выражение своих взглядов.

Истцы также утверждают, что дисциплинарные меры применялись к ним в разной степени в зависимости от расовых признаков, и что они были уволены с работы в университете или внесены в чёрный список для будущего трудоустройства.

В США студенческие протесты против израильского режима начались после разрушительных атак режима на сектор Газа. Human Rights Watch и Amnesty International назвали действия израильского режима в Газе геноцидом.