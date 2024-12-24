24 дек. 2024 г., 18:53
Новости ID: 85699731
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Студенты подали жалобу на Мичиганский университет США за подавление сторонников Палестины и нарушение свободы слова

24 дек. 2024 г., 18:53
Новости ID: 85699731
Студенты подали жалобу на Мичиганский университет США за подавление сторонников Палестины и нарушение свободы слова

Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Нынешние и бывшие студенты Мичиганского университета в США подали жалобу на руководство университета за подавление протестов в поддержку Палестины и нарушение права на свободу слова.

Веб-сайт Middle East Eye сообщает, что жалоба недавно была подана в окружной суд Детройта. В жалобе Мичиганский университет обвиняется в нарушении права студентов на свободу слова, гарантированного Конституцией, а также в несоблюдении положений и гарантий, обеспечивающих защиту студентов в соответствии с законом.

В сообщении также говорится, что шесть нынешних и бывших студентов США обвиняют Мичиганский университет в начале беспрецедентных дисциплинарных мер против студентов за свободное выражение своих взглядов.

Истцы также утверждают, что дисциплинарные меры применялись к ним в разной степени в зависимости от расовых признаков, и что они были уволены с работы в университете или внесены в чёрный список для будущего трудоустройства.

В США студенческие протесты против израильского режима начались после разрушительных атак режима на сектор Газа.  Human Rights Watch и Amnesty International назвали действия израильского режима в Газе геноцидом.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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