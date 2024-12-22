22 дек. 2024 г., 20:37
Новости ID: 85697619
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Багаи: Агрессивные атаки США на Йемен являются военным преступлением

22 дек. 2024 г., 20:37
Новости ID: 85697619
Багаи: Агрессивные атаки США на Йемен являются военным преступлением

Тегеран, 22 декабря, ИРНА - Официальный представитель МИД заявил, что агрессивные и повторяющиеся атаки США на Йемен не только являются вопиющим нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, но также нарушают нормы и принципы международного гуманитарного права и являются военным преступлением.

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, решительно осудил авиаудары США по целям в Сане.

Официальный представитель МИД подчеркнул: «Агрессивные и повторяющиеся атаки США на Йемен не только являются вопиющим нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, но также нарушают нормы и принципы международного гуманитарного права и являются военным преступлением».

Багаи, восхваляя поддержку и солидарность йеменского народа с палестинским народом, призвал исламский мир и страны региона, а также ООН предпринять решительные действия против агрессивных действий США, Великобритании и сионистского режима против Йемена.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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