Йемен: Мы атаковали авианосец США "Гарри Трумэн" и сбили его F-18

Бригадный генерал Яхья Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, заявил: "В рамках защиты угнетенного палестинского народа и ответа на атаки на сектор Газа и Йемен, наши вооруженные силы смогли одновременно с началом вчерашней агрессивной атаки на нашу страну поразить авианосец ВМС США "Гарри С. Трумэн" и несколько американских эсминцев."

Он сказал: "Эта операция была проведена с помощью восьми крылатых ракет и 17 беспилотников."

Яхья Сари продолжил: "В то время, когда эсминцы пытались противостоять йеменским ракетам и беспилотникам, был сбит один американский истребитель F-18."

Он сказал: "В результате нашей операции большинство вражеских истребителей покинули воздушное пространство Йемена, направляясь в международные воды Красного моря, чтобы защитить свой авианосец, который был под угрозой поражения йеменскими силами."

Представитель вооруженных сил Йемена также объявил, что в ходе этой операции была предотвращена атака на территорию Йемена, и авианосец "Трумэн", после того как был атакован, отступил на север Красного моря.

Яхья Сари также подчеркнул: "Вооруженные силы Йемена объявляют о своем успехе в противостоянии американо-британской агрессии и ее нейтрализации, и вновь подтверждают свою готовность противостоять любой американо-британско-израильской глупости в будущем."

Он также предупредил "израильского и американского врага" о вторжении в Йемен, заявив, что вооруженные силы Йемена "используют свое полное право на защиту своей страны" и продолжат поддержку палестинского народа до окончания оккупации Газы и снятия блокады.