21 дек. 2024 г., 15:34
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85696318
T T
0 Persons

Посол Ирана прокомментировал условия, выдвинутые США для новых правителей Сирии

21 дек. 2024 г., 15:34
Новости ID: 85696318
Посол Ирана прокомментировал условия, выдвинутые США для новых правителей Сирии

Тегеран, 21 декабря. ИРНА - Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани прокомментировал условие, поставленное Соединенными Штатами, о том, что новое правительство в Дамаске не должно позволять Тегерану играть какую-либо роль в арабской стране.

После встречи представителя США с аль-Джолани, главой «Хайят Тахрир аш-Шам», Вашингтон поставил условие, что у США будут хорошие отношения с новым сирийским правительством, при условии, что оно не позволит Ирану играть какую-либо роль в арабской стране, написал Амани в своем аккаунте X в субботу.

США давали тот же совет «Братьям-мусульманам» во главе с бывшим президентом Египта Мухаммедом Мурси в 2011–2013 годах, сказал посол.

Затем, когда Мурси остался один, США обнаружили, что все готово, чтобы предать его, подчеркнул Амани.

То, что должно было случиться, произошло; и все развивалось так, как и должно было, добавил он.

Правительство Башара Асада пало 8 декабря после того, как вооруженные группировки во главе с аль-Джулани взяли под контроль столицу Дамаск, где находилась администрация Асада.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .