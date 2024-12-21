Посол Ирана прокомментировал условия, выдвинутые США для новых правителей Сирии

После встречи представителя США с аль-Джолани, главой «Хайят Тахрир аш-Шам», Вашингтон поставил условие, что у США будут хорошие отношения с новым сирийским правительством, при условии, что оно не позволит Ирану играть какую-либо роль в арабской стране, написал Амани в своем аккаунте X в субботу.

США давали тот же совет «Братьям-мусульманам» во главе с бывшим президентом Египта Мухаммедом Мурси в 2011–2013 годах, сказал посол.

Затем, когда Мурси остался один, США обнаружили, что все готово, чтобы предать его, подчеркнул Амани.

То, что должно было случиться, произошло; и все развивалось так, как и должно было, добавил он.

Правительство Башара Асада пало 8 декабря после того, как вооруженные группировки во главе с аль-Джулани взяли под контроль столицу Дамаск, где находилась администрация Асада.