Очень специальные вооружения присоединяются к армии: Ирани

Адмирал Шахрам Ирани рассказал ИРНА, что это новые присоединения относятся к различным сферам - морской, авиационной, пилотируемой, беспилотной и ракетной, и враги ничего не знают об их возможностях, так как в них установлено новое поколение очень ценных технологий и вооружений с сильным сдерживающим эффектом.

Он продолжил, что в ракетной области это будут новые дальности, а в беспилотной - дальности свыше 2000 км в воздухе, на поверхности и под водой.

Командующий ВМС армии пояснил, что ждут завершения штабных мероприятий, чтобы в ближайшую неделю или недели провести презентацию этих новых уникальных боевых и технических возможностей, которые будут включены в оперативный флот ВМС.