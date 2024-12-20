20 дек. 2024 г., 20:38
Новости ID: 85695561
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Очень специальные вооружения присоединяются к армии: Ирани

20 дек. 2024 г., 20:38
Новости ID: 85695561
Очень специальные вооружения присоединяются к армии: Ирани

Тегеран, 20 декабря, ИРНА - Командующий Военно-морскими силами Стратегических сил Исламской Республики Иран сообщил о присоединении к флоту этих сил очень сложных отечественных кораблей и специального оружия, сказав, что эти новые боевые и технические возможности являются сюрпризом для врагов.

Адмирал Шахрам Ирани рассказал ИРНА, что это новые присоединения относятся к различным сферам - морской, авиационной, пилотируемой, беспилотной и ракетной, и враги ничего не знают об их возможностях, так как в них установлено новое поколение очень ценных технологий и вооружений с сильным сдерживающим эффектом.

Он продолжил, что в ракетной области это будут новые дальности, а в беспилотной - дальности свыше 2000 км в воздухе, на поверхности и под водой.

Командующий ВМС армии пояснил, что ждут завершения штабных мероприятий, чтобы в ближайшую неделю или недели провести презентацию этих новых уникальных боевых и технических возможностей, которые будут включены в оперативный флот ВМС.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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