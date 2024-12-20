Пезешкиян: Укрепление экономических связей между исламскими странами путем создания общей валюты является необходимостью

Масъуд Пезешкиян, который посетил Египет для участия в 11-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества D8, в четверг вечером 29 Аза 1403 года встретился и провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Президент на этой встрече назвал отношения Исламской Республики Иран и Пакистана дружественными и братскими, и подчеркнул необходимость укрепления и развития взаимодействия между двумя странами, в том числе в области приграничного сотрудничества и укрепления границ двух стран как границ мира и дружбы, совместной борьбы с терроризмом и развития сотрудничества в области энергетики.

Пезешкиян также на этой встрече заявил, что единство и сплоченность в исламском мире, а также укрепление экономических связей между исламскими странами путем создания общей валюты и использования потенциала общих рынков являются насущной необходимостью в нынешний чувствительный и критический период для мира, и подчеркнул готовность Исламской Республики Иран к реализации этих важных целей во взаимодействии со всеми исламскими странами, особенно с Пакистаном.

Премьер-министр Пакистана также на этой встрече, подчеркивая глубокие общие связи Ирана и Пакистана, охарактеризовал позиции Пезешкияна на 11-м саммите глав государств-членов D8 как чрезвычайно важные и жизненно важные для исламского мира, и поддержал идею президента Ирана о создании общей валюты и использовании потенциала общих рынков исламских стран.

Шахбаз Шариф также, осуждая преступные действия сионистского режима против Газы, Ливана, Сирии, а также вторжение в территорию Исламской Республики Иран, подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества и солидарности исламской уммы для противостояния общим угрозам.

Президент Исламской Республики Иран и премьер-министр Пакистана на этой встрече также рассмотрели вопрос о застопорившемся газовом контракте между двумя странами, и в этом отношении было достигнуто соглашение о том, что министры двух стран определят основные препятствия для реализации этого контракта и примут меры по их устранению, чтобы министры энергетики двух стран как можно скорее приступили к его реализации.