Иран: события в Сирии — это тот же большой проект США и Израиля для региона

«События в Сирии можно рассматривать с двух точек зрения. Первая точка зрения заключается в том, что это тот же крупный проект США и израильского режима для региона, и любой, кто думает иначе, ошибается, - отметил иранский дипломат. - Американо-израильский проект направлен на ослабление всех стран региона и представляет собой попытку подавить любое сопротивление сионистскому режиму».

«Вторая точка зрения на события в Сирии касается взаимодействия сирийского правительства со своим народом и оппозицией. Исламская Республика Иран присутствовала в этой стране по просьбе сирийского правительства с целью борьбы с террористами и никогда не вмешивалась в отношения и взаимодействие правительства с народом и оппозицией», - добавил он.

«Ось сопротивления осуществила массированные и жесткие нападения на израильский режим. Мы дали Башару Асаду множество рекомендаций, но он отказался их выслушать. Мы предупреждали его о передвижениях оппозиции в Идлибе, однако правительство Сирии приняло независимые решения», - заметил министр.

Глава МИД Ирана, в другой части своей речи, подчеркнув наличие исторических отношений между Ираном и Египтом, отметил, что обе страны выражают взаимную благодарность за усилия друг друга в решении различных региональных вопросов. «Мы поддерживаем значительные усилия Египта по достижению прекращения огня в секторе Газа», - добавил Арагчи.

Министр иностранных дел Ирана сейед Аббас Арагчи в эксклюзивном интервью египетскому телеканалу «Аль-Гад» изложил и разъяснил позиции Исламской Республики Иран относительно событий в регионе и мире, а также отношений между Исламской Республикой Иран и Египтом. Данное интервью транслировалось в пятницу вечером в 22:00 по каирскому времени на этом телеканале.