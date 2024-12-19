Оборонные достижения Ирана будут представлены на выставке Vietnam Defence Expo 2024

Делегация Исламской Республики Иран сегодня, возглавляемая заместителем министра обороны генералом Махди Фарахи, приняла участие в выставке и присутствовала на церемонии открытия, на которой также находился премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь и другие вьетнамские высокопоставленные чиновники.

Участие Исламской Республики Иран в данном мероприятии создает возможности для развития международного сотрудничества в области оборонных технологий и безопасности, а также демонстрирует высокие достижения оборонной промышленности страны и стремление представить передовые иранские технологии и оборудование на мировой арене.

Иран стремится укрепить свои оборонные отношения с другими государствами через эту выставку и создать возможности для передачи технологий и развития совместного сотрудничества.