19 дек. 2024 г., 10:14
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Оборонные достижения Ирана будут представлены на выставке Vietnam Defence Expo 2024

19 дек. 2024 г., 10:14
??????? ID: 85694489
Оборонные достижения Ирана будут представлены на выставке Vietnam Defence Expo 2024

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Более 140 вьетнамских и зарубежных предприятий ВПК из 27 стран, в том числе из Ирана, примут участие в открывающейся 19 декабря второй международной оборонной выставке Vietnam Defence Expo 2024. Экспозиция организована на военном аэродроме Зялам в Ханое и продлится до 22 декабря.

Делегация Исламской Республики Иран сегодня, возглавляемая заместителем министра обороны генералом Махди Фарахи, приняла участие в выставке и присутствовала на церемонии открытия, на которой также находился премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь и другие вьетнамские высокопоставленные чиновники.

Участие Исламской Республики Иран в данном мероприятии создает возможности для развития международного сотрудничества в области оборонных технологий и безопасности, а также демонстрирует высокие достижения оборонной промышленности страны и стремление представить передовые иранские технологии и оборудование на мировой арене.

Иран стремится укрепить свои оборонные отношения с другими государствами через эту выставку и создать возможности для передачи технологий и развития совместного сотрудничества.

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