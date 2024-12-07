Товарооборот Ирана с государствами–членами ЕАЭС за девять месяцев вырос на 11%

Экспорт товаров в Иран увеличился на 13%, импорт – на 9%. Прирост экспортных поставок продукции сельского хозяйства, составляющей наибольший удельный вес в общем экспорте в Иран, превысил 10%.

При этом, в импорте из Ирана преобладали овощи, фрукты и орехи (+11% к январю-сентябрю 2023 года).

Ранее в июне текущего года, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев сообщил, что ЕЭК получила ноту Ирана о его желании получить статус государства - наблюдателя при ЕАЭС.

30 ноября заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что предоставление Ирану статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС будет обсуждено на Высшем экономическом Евразийском совете в декабре 2024 года. "Его должны одобрить лидеры глав государств-стран ЕАЭС", сказал он.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.