«Хезболла»: за месяц погибло 95 израильских военнослужащих

В октябре «Хезболла» уничтожила более 40 танков «Меркава» израильского режима на полях сражений на юге Ливана, сообщили ливанские СМИ сопротивления в пятницу.

Кроме того, за этот период «Хезболла» уничтожила 50 военных танков и транспортных средств режима и пять его беспилотников, включая три Hermes 450 и два Hermes 900, говорится в отчете.

«Хезболла» объявила, что в число убитых в Израиле входят сионистские солдаты и офицеры.

31 октября «Хезболла» заявила, что начала ракетно-артиллерийскую операцию против израильского режима в приграничных районах и в глубине оккупированной Палестины.