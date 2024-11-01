1 нояб. 2024 г., 13:58
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Новости ID: 85646076
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«Хезболла»: за месяц погибло 95 израильских военнослужащих

1 нояб. 2024 г., 13:58
Новости ID: 85646076
«Хезболла»: за месяц погибло 95 израильских военнослужащих

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Ливанское движение сопротивления «Хезболла» объявило, что с 23 сентября погибло 95 израильских военнослужащих и 900 получили ранения.

В октябре «Хезболла» уничтожила более 40 танков «Меркава» израильского режима на полях сражений на юге Ливана, сообщили ливанские СМИ сопротивления в пятницу.

Кроме того, за этот период «Хезболла» уничтожила 50 военных танков и транспортных средств режима и пять его беспилотников, включая три Hermes 450 и два Hermes 900, говорится в отчете.

«Хезболла» объявила, что в число убитых в Израиле входят сионистские солдаты и офицеры.

31 октября «Хезболла» заявила, что начала ракетно-артиллерийскую операцию против израильского режима в приграничных районах и в глубине оккупированной Палестины.

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