Согласно данным судебной власти Ирана, освобождение Абедини стало возможным благодаря слаженным действиям Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран и переговорам между соответствующими подразделениями иранских спецслужб и итальянскими властями. Уточняется, что задержание ученого произошло в результате недоразумения.

В последние дни итальянские средства массовой информации также подчеркивали развитие позитивных отношений между разведывательными службами Ирана и Италии, что, вероятно, сыграло ключевую роль в разрешении данной ситуации.

Этот инцидент подчеркивает важность дипломатических инициатив и возможности укрепления сотрудничества между Ираном и Италией в вопросах безопасности. По всей видимости, Мохаммад Абедини должен вернуться на родину в ближайшие часы.