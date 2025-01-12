Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 16

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) продолжаются сильные порывы ветра и низкий уровень влажности, что, в свою очередь, приводит к увеличению масштабов пожаров и росту числа погибших.

Согласно имеющимся сведениям, на данный момент, по меньшей мере, 16 человек погибли, 10 тысяч зданий разрушены, и 153 тысячи человек получили приказ об эвакуации.

По прогнозам метеорологов, сильные и сухие ветры усилятся в Лос-Анджелесе в конце этой недели, что усугубит пожарную обстановку в регионе.