12 янв. 2025 г., 12:54
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Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 16

12 янв. 2025 г., 12:54
??????? ID: 85717769
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 16

Тегеран, 12 января, ИРНА – На фоне продолжающихся масштабных пожаров в Лос-Анджелесе и сильных порывистых ветров число погибших достигло 16.

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) продолжаются сильные порывы ветра и низкий уровень влажности, что, в свою очередь, приводит к увеличению масштабов пожаров и росту числа погибших.

Согласно имеющимся сведениям, на данный момент, по меньшей мере, 16 человек погибли, 10 тысяч зданий разрушены, и 153 тысячи человек получили приказ об эвакуации.

По прогнозам метеорологов, сильные и сухие ветры усилятся в Лос-Анджелесе в конце этой недели, что усугубит пожарную обстановку в регионе.

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