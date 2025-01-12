Уничтожение условных вражеских БПЛА в ходе учений «Мощь ПВО»

В ходе учений условный противник осуществил атаки как с использованием пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны использовали широкий спектр технологий для обнаружения и перехвата целей, включая активные и пассивные радары, оптические системы и средства радиослежения. Беспилотные летательные аппараты противника были успешно уничтожены с помощью системы «15-е Хордада» в рамках единой сети противовоздушной обороны.

В этой части учений также проводились операции по воздушному перехвату с участием пилотируемых самолетов военно-воздушных сил. Дополнительно были разработаны планы гражданской обороны, осуществлено тактическое перемещение систем и проведены маневры и огневые действия ракетных комплексов в задействованных районах.