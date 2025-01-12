12 янв. 2025 г., 14:39
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Уничтожение условных вражеских БПЛА в ходе учений «Мощь ПВО»

12 янв. 2025 г., 14:39
??????? ID: 85717924
Уничтожение условных вражеских БПЛА в ходе учений «Мощь ПВО»

Тегеран, 12 января. ИРНА — В рамках первой стадии учений «Мощь ПВО» 2025 года силы противовоздушной обороны армии успешно провели операцию по обнаружению, идентификации и перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов, совершивших ночную атаку на стратегические объекты в Фордове и Хандабе, при операционной поддержке единой сети противовоздушной обороны страны. Цели нападения были ликвидированы с применением ракетных систем «15-е Хордада».

В ходе учений условный противник осуществил атаки как с использованием пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны использовали широкий спектр технологий для обнаружения и перехвата целей, включая активные и пассивные радары, оптические системы и средства радиослежения. Беспилотные летательные аппараты противника были успешно уничтожены с помощью системы «15-е Хордада» в рамках единой сети противовоздушной обороны.

В этой части учений также проводились операции по воздушному перехвату с участием пилотируемых самолетов военно-воздушных сил. Дополнительно были разработаны планы гражданской обороны, осуществлено тактическое перемещение систем и проведены маневры и огневые действия ракетных комплексов в задействованных районах.

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