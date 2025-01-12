12 янв. 2025 г., 12:03
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Новости ID: 85717682
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Йемен сообщил о 9-часовом бое с авианосцем США

12 янв. 2025 г., 12:03
Новости ID: 85717682
Йемен сообщил о 9-часовом бое с авианосцем США

Тегеран, 12 января, ИРНА – Представитель вооруженных сил Йемена заявил о девятичасовом боестолкновении с американским авианосцем в Красном море.

Представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сари в субботу вечером в заявлении объявил, что вооруженные силы его страны в пятый раз вступили в боестолкновение с авианосцем USS Harry S. Truman (CVN-75) в Красном море.

«В ходе этого столкновения, которое длилось 9 часов, американский авианосец подвергся удару крылатыми ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря», - отметил Сари.

Йеменский бригадный генерал заявил об успешном проведении операции и бегстве американского авианосца в самую северную часть Красного моря. Он подчеркнул, что операции вооруженных сил Йемена продолжатся до прекращения преступлений сионистского режима и его сторонников в Газе и снятия блокады с этого региона.

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