Йемен сообщил о 9-часовом бое с авианосцем США

Представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сари в субботу вечером в заявлении объявил, что вооруженные силы его страны в пятый раз вступили в боестолкновение с авианосцем USS Harry S. Truman (CVN-75) в Красном море.

«В ходе этого столкновения, которое длилось 9 часов, американский авианосец подвергся удару крылатыми ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря», - отметил Сари.

Йеменский бригадный генерал заявил об успешном проведении операции и бегстве американского авианосца в самую северную часть Красного моря. Он подчеркнул, что операции вооруженных сил Йемена продолжатся до прекращения преступлений сионистского режима и его сторонников в Газе и снятия блокады с этого региона.