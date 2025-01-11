11 янв. 2025 г., 12:01
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Число жертв пожара в Лос-Анджелесе достигло 11 человек

11 янв. 2025 г., 12:01
??????? ID: 85716712
Число жертв пожара в Лос-Анджелесе достигло 11 человек

Тегеран, 11 января, ИРНА – По данным американских властей, число жертв масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе достигло 11 человек. На данный момент около 153 тысяч жителей региона получили приказ об эвакуации.

Шесть обширных лесных пожаров, возникших во вторник, к настоящему времени опустошили различные районы в Лос-Анджелесе и повлекли за собой гибель не менее 11 человек.

В результате этих пожаров было разрушено 12 300 зданий, и ожидается, что количество жертв и масштабы разрушений будут увеличиваться.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна в пятницу по местному времени сообщил, что согласно предварительным оценкам, 166 800 жителям региона будет выдано предписание об эвакуации из их жилых помещений. Он также отметил, что 57 830 зданий находятся под угрозой разрушения и повреждений в результате пожаров.

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