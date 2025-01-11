Число жертв пожара в Лос-Анджелесе достигло 11 человек

Шесть обширных лесных пожаров, возникших во вторник, к настоящему времени опустошили различные районы в Лос-Анджелесе и повлекли за собой гибель не менее 11 человек.

В результате этих пожаров было разрушено 12 300 зданий, и ожидается, что количество жертв и масштабы разрушений будут увеличиваться.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна в пятницу по местному времени сообщил, что согласно предварительным оценкам, 166 800 жителям региона будет выдано предписание об эвакуации из их жилых помещений. Он также отметил, что 57 830 зданий находятся под угрозой разрушения и повреждений в результате пожаров.