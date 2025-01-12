израильских военнослужащих и поселенцев погибли с начала 2025 года

Согласно информации, опубликованной местными СМИ, с 1 января 2025 года по сегодняшний день на различных фронтах конфликта зафиксированы следующие потери:

6 января: погибли три израильтянина, среди которых были офицеры полиции. Это произошло во время антиизраильской операции вблизи Калькилии на Западном берегу. Кроме того, в боях в Бейт-Хануне, расположенном на севере сектора Газа, погибли два офицера армии израильского оборонного ведомства.

7 января: один военнослужащий израильской армии был убит в Бейт-Хануне.

8 января: зафиксировано еще три военнослужащих, погибших в результате боевых действий в Бейт-Хануне.

11 января: четыре офицера и военнослужащих израильской армии погибли в Бейт-Хануне, шесть человек получили ранения.

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя данные потери, заявил, что «Война продолжает налагать тяжелые и болезненные потери на нас. Только на прошлой неделе мы потеряли 10 военнослужащих».