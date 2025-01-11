11 янв. 2025 г., 13:58
Новости ID: 85716876
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Новые подробности всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией: баланс интересов и уважение территориальной целостности

11 янв. 2025 г., 13:58
Новости ID: 85716876
Новые подробности всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией: баланс интересов и уважение территориальной целостности

Тегеран, 11 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России заявил, что всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами, состоящее из преамбулы и 47 статей, охватывает все сферы двусторонних отношений, и при его составлении учитывались баланс интересов, сохранение независимости и уважение территориальной целостности обеих стран.

В субботу в эксклюзивном интервью ИРНА в Москве Казем Джалали рассказал о процессе подготовки и утверждения этого соглашения: «Ранее Иран и Россия подписали всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, которое было ратифицировано парламентом Ирана в 2001 году. Это соглашение действовало 20 лет и истекло в 2021 году».

Он продолжил: «В этом соглашении был предусмотрен механизм автоматического продления на пять лет, если стороны не выскажут возражений до истечения срока его действия. Таким образом, это соглашение было продлено до 2026 года».

Дипломат Ирана сказал: «Тем не менее, лидеры двух стран пришли к выводу, что нынешнее соглашение устарело и не может охватить современные аспекты отношений.  Наши нынешние отношения значительно расширились по сравнению с тем, что было 24 года назад, и поэтому было решено обновить это соглашение по согласованию с лидерами».

Джалали сказал: «Для обновления и составления нового соглашения министры иностранных дел двух стран договорились, что Исламская Республика Иран подготовит проект. Мы подготовили проект и передали его российской стороне.  Это заняло около двух с половиной — трёх лет, было много встреч и обсуждений, внесены многочисленные изменения, пока, наконец, не было достигнуто соглашение».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .