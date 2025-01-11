Новые подробности всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией: баланс интересов и уважение территориальной целостности

В субботу в эксклюзивном интервью ИРНА в Москве Казем Джалали рассказал о процессе подготовки и утверждения этого соглашения: «Ранее Иран и Россия подписали всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, которое было ратифицировано парламентом Ирана в 2001 году. Это соглашение действовало 20 лет и истекло в 2021 году».

Он продолжил: «В этом соглашении был предусмотрен механизм автоматического продления на пять лет, если стороны не выскажут возражений до истечения срока его действия. Таким образом, это соглашение было продлено до 2026 года».

Дипломат Ирана сказал: «Тем не менее, лидеры двух стран пришли к выводу, что нынешнее соглашение устарело и не может охватить современные аспекты отношений. Наши нынешние отношения значительно расширились по сравнению с тем, что было 24 года назад, и поэтому было решено обновить это соглашение по согласованию с лидерами».

Джалали сказал: «Для обновления и составления нового соглашения министры иностранных дел двух стран договорились, что Исламская Республика Иран подготовит проект. Мы подготовили проект и передали его российской стороне. Это заняло около двух с половиной — трёх лет, было много встреч и обсуждений, внесены многочисленные изменения, пока, наконец, не было достигнуто соглашение».