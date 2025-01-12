12 янв. 2025 г., 10:53
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Багаи заявил о стремлении Ирана к углублению обширных отношений с Венесуэлой

12 янв. 2025 г., 10:53
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Багаи заявил о стремлении Ирана к углублению обширных отношений с Венесуэлой

Тегеран, 12 января, ИРНА – Мы выражаем заинтересованность в сотрудничестве с новым правительством ради блага народов Ирана и Венесуэлы и углубления обширных отношений между государствами, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, пожелав успехов президенту Венесуэлы Николаю Мадуро.

«Выражаем поздравления президенту Николаю Мадуро в связи с его вступлением в должность президента Боливарианской Республики Венесуэла», — написал Багаи в субботу вечером в сообщении, размещенном в социальной сети Х.

«Мы желаем ему успехов в служении стране и великому народу Венесуэлы и выражаем заинтересованность в сотрудничестве с избранным правительством ради блага двух народов Ирана и Венесуэлы, а также для углубления обширных отношений между двумя странами», — добавил иранский дипломат.

Багаи заявил о стремлении Ирана к углублению обширных отношений с Венесуэлой

Официальный представитель МИД Ирана в продолжение выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы в их борьбе с вмешательствами и незаконными санкциями США, направленными против этой страны.

«Иран выражает солидарность с народом и правительством Венесуэлы в их противостоянии злонамеренным вмешательствам и односторонним незаконным санкциям, которые вводятся против этой страны под предводительством США», - заключил он.

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