Багаи заявил о стремлении Ирана к углублению обширных отношений с Венесуэлой

«Выражаем поздравления президенту Николаю Мадуро в связи с его вступлением в должность президента Боливарианской Республики Венесуэла», — написал Багаи в субботу вечером в сообщении, размещенном в социальной сети Х.

«Мы желаем ему успехов в служении стране и великому народу Венесуэлы и выражаем заинтересованность в сотрудничестве с избранным правительством ради блага двух народов Ирана и Венесуэлы, а также для углубления обширных отношений между двумя странами», — добавил иранский дипломат.

Официальный представитель МИД Ирана в продолжение выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы в их борьбе с вмешательствами и незаконными санкциями США, направленными против этой страны.

«Иран выражает солидарность с народом и правительством Венесуэлы в их противостоянии злонамеренным вмешательствам и односторонним незаконным санкциям, которые вводятся против этой страны под предводительством США», - заключил он.