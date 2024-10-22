Американская база в Сирии подвергалась ракетной атаке

США до сих пор не отреагировали на этот инцидент, и никто не принял на себя ответственность за совершенную атаку.

Одновременно с этой атакой телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что американские силы на базе Конико провели артиллерийский обстрел двух деревень – Хувейджа Сакр и Аль-Джафра – в пригороде Дейр-эз-Зор.

Сирийское правительство неоднократно подчеркивало, что вооруженные группировки и американские силы на востоке и северо-востоке Сирии преследуют единственную цель – грабеж нефти, и оно положит конец их незаконному присутствию.

С падением террористической группировки ИГИЛ в 2017 году, служившей инструментом США в Сирии, американские силы непосредственно заменили эту группировку. С тех пор они начали добычу и кражу сирийской нефти, а также продолжили убийства гражданского населения страны.