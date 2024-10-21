Равнина Маркух в провинции Голестан

Равнина Маркух — это нетронутый, девственный природный район в провинции Голестан, Иран. В персидском языке «маркух» означает «возвышенное, высокое место». Благодаря своей нетронутой природе и живописным пейзажам, эта равнина стала одним из популярных туристических направлений провинции. Равнина Маркух расположена недалеко от деревни Кале-Кафе, в 35 километрах к югу от города Минудашт, провинция Голестан.