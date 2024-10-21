Российская экономистка: БРИКС в течение ближайшего десятилетия продемонстрирует свое превосходство

Светлана Фрумина, кандидат наук, и. о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

Масштабное расширение БРИКС приводит к его увеличению в мировом экономическом пространстве и по размерам ВВП, и по объемам мировой торговли. Средний темп роста экономик объединения по итогам 2 квартала 2024 г. составляет 3.1%, несмотря на усилившиеся макроэкономические шоки. Стабильный прирост обеспечивают самые крупные экономики - Индия (+6,7%), Китай (4,7%) и Россия (4,1%).

Только Россия увеличила за 2023 г. торговый оборот со странами БРИКС до 294 млрд долл. или в 2,5 раз. А с учетом масштабирования объемов трансграничной торговли, которая переориентируется на развивающиеся рынки, возрастает и роль БРИКС в мировой экономике. По прогнозам Банка России внутренняя торговля между развивающимися экономиками к 2032 году возрастет до в 26 до 32%.

Противоположную картину можно наблюдать в странах ЕС, темп роста экономик которых по итогам второго квартала 2024 г. немногим превысил 0,6%, что существенно ниже среднемировых показателей. По данным Евростата мировая торговля товарами ЕС в 2023 г. существенно снизилась, и страны союза переориентировались на внутренний рынок. Поэтому полагаю, что БРИКС, с учетом введения предлагаемых новаций, в течение ближайшего десятилетия продемонстрирует свое превосходство.

Самая большая доля экспорта товаров ЕС (28%) в государства, не входящие в зону евро, в 2023 г. приходилась на Германию, экономика которой стагнирует.

В противоположность странам ЕС, товарооборот стран БРИКС увеличивается. По данным Росконгресса возрастают не только товарные потоки внутри объединения, но и за его пределами.

Благодаря запуску BRICS Bridge взаимный торговый оборот может существенно увеличиться, и участники объединения в рамках новой цифровой расчетно-платежной системы будут независимы от западных санкций.

Доминирует БРИКС и на мировом рынке природных ресурсов обеспечивая более 40% мировой добычи нефти и порядка 25% мирового экспорта сырьевых товаров.

На укрепление взаимодействия в рамках БРИКС положительное влияние оказывают инициативы по созданию новой инфраструктуры трансграничных платежей BRICS Cross-Border Payment Initiative (BCBPI), адаптированной к запросам участников и конкурентной на мировом финансовом рынке. Предлагаемая трансформация платежной системы с акцентом на расчеты в национальных валютах, более безопасна и не политизирована, что позволяет странам проводить платежные операции без оглядки на санкции и субъективные решения западных стран. Также повышению эффективности взаимодействия с участниками финансового рынка будет способствовать платформа междепозитарного взаимодействия BRICS Clear. Все предлагаемые инициативы являются высокотехнологичными, инклюзивными и способны обеспечить справедливые финансовые взаимоотношения между странами.