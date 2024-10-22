Галибаф призвал исламские государства поддержать фронт сопротивления

Об этом заявил спикер парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече с рядом глав иностранных дипмиссий в рамках заседания комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента.

"Сегодня все свободолюбители мира подняли голос против сионистского режима, и в этой ситуации исламские страны должны проанализировать эти события и показать правильную картину этих событий", сказал Галибаф.

"После того, как этот режим не смог достичь своих целей в секторе Газа, он приступил к убийству лидеров сопротивления", отметил он, добавив, что это не создаст помех в продолжении борьбы, и на поле появляются другие лидеры.

«яМы все были свидетелями того, как после мученической смерти Хасана Насраллы фронт сопротивления нанес более тяжелые удары по сионистскому режиму. Даже сцена мученичества Яхьи Синвара, который продолжал бороться против сионистского режима до последней капли своей крови, стала символом продолжения борьбы. Потому что "ХАМАС жив и останется жив".