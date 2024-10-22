22 окт. 2024 г., 14:52
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Новости ID: 85636012
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Пезешкиан: БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма

22 окт. 2024 г., 14:52
Новости ID: 85636012
Пезешкиан: БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма

Тегеран, 22 октября. ИРНА — Сотрудничество стран-участниц БРИКС приведет к концу односторонности и эпохи американского тоталитаризма, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Казань на саммит БРИКС.

"Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина и представляет собой встречу стран - участниц БРИКС, которые стремятся построить многополярный мир", сказал иранский президент.

" Саммит БРИКС укрепит наши отношения со странами-членами. БРИКС - это путь к выходу из американского тоталитаризма", - сказал он. 

Он подчеркнул, что сотрудничество в БРИКС нужно для единства и сплоченности, а также для снижения зависимости от США и американского доллара.

"Мы планируем достичь хороших договоренностей в сфере энергетики, промышленности, торговли и туризма на саммите", сказал Пезешкиан.

Он также заявил, что намерен провести переговоры с президентом РФ, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

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