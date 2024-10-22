Пезешкиан: БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма

"Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина и представляет собой встречу стран - участниц БРИКС, которые стремятся построить многополярный мир", сказал иранский президент.

" Саммит БРИКС укрепит наши отношения со странами-членами. БРИКС - это путь к выходу из американского тоталитаризма", - сказал он.

Он подчеркнул, что сотрудничество в БРИКС нужно для единства и сплоченности, а также для снижения зависимости от США и американского доллара.

"Мы планируем достичь хороших договоренностей в сфере энергетики, промышленности, торговли и туризма на саммите", сказал Пезешкиан.

Он также заявил, что намерен провести переговоры с президентом РФ, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.