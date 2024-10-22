Арагчи: Иран следит за перемещениями американских баз

"Страны региона могут предотвратить катастрофу в регионе совместными усилиями", заявил глава иранского МИД во время пресс-конференции в рамках визита в Кувейт.

«Я думаю, что существует общее понимание того, как избежать напряженности», — сказал он, отметив, что в рамках турне по странам региона он уже посетил 11 стран, в том числе Кувейт.

«Мы сделали все возможное, чтобы снизить напряженность, но мы готовы иметь дело с любым сценарием», — отметил он.

Ракетный удар Ирана по израильским военным и объектам безопасности был оборонительным шагом и ответом на атаки режима, заявил он.

«Наше послание очень ясное: сионистский режим стремится расширить войну в регионе, и мы должны остановить эту катастрофу», — сказал Арагчи.

Он предупредил, что ситуация в Газе и Ливане является критической, и атаки Израиля должны прекратиться.

"Иранское правительство продолжает свою политику добрососедства", —подчеркнул он.

«Все соседи заверили нас, что не позволят использовать свою территорию и воздушное пространство против Ирана», — сказал Арагчи.

«Мы внимательно следим за перемещениями американских баз и следим за всеми их перемещениями и полетами, и мы передадим информацию, которая у нас есть о них в Кувейте, кувейтским властям», — сказал глава иранской дипломатии.

«Мы хотим остановить войну во всем регионе, в Газе и Ливане, но могут быть разные методы, и мы следим за всеми из них и находимся в контакте со странами, которые активны в этом отношении».

Что касается угроз Израиля, Арагчи сказал, что все страны региона «заявляли нам, что они против любого нападения на Иран».

«Нацеливание на ядерные объекты и даже угроза ядерным объектам — это международное преступление, конечно, мы знаем, что Израиль не соблюдает никаких правил», — добавил он.