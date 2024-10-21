Хезболла выпустила баллистические ракеты по Израилю

Израильские СМИ сообщали о пуске Хезболлой дальнобойных баллистических ракет по Израилю и активации системы противоракетной обороны «Железный купол».

Согласно этим сообщениям, сирены сработали в Кацрине на Голанских высотах, и израильские СМИ сообщают о ракетном обстреле южной части Голанских высот.

Также были слышны мощные взрывы в Хайфе, Кацрине и Эйн-Зиван.

Сирены также сработали в Цфате, Штуле, Шомера и Афон-Менахем в Западной Галилее и к востоку от Нагарии.

Израильские СМИ также сообщают о срабатывании сирен на Голанских высотах и в Нагарии из-за угрозы проникновения беспилотников Хезболлы.