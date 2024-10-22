БРИКС служит значимой возможностью для укрепления многосторонности в внешней политике Ирана

«Обсуждались пути преодоления проблем и препятствий, а также меры по ускорению выполнения меморандумов о взаимопонимании, соглашений и совместных проектов между Ираном и государствами БРИКС в подробном порядке», - отметил министр иностранных дел Ирана в своем отчете о встрече, проведенной под руководством президента Масуда Пезешкиана с целью изучения совместного сотрудничества Ирана с государствами БРИКС.

«БРИКС является уникальной и важной возможностью для укрепления многосторонности в внешней политике Исламской Республики Иран, и, в свою очередь, наша страна, обладая многочисленными экономическими и геополитическими возможностями, может стать надежным и стратегическим партнером для всех членов этой группы», - добавил министр.

В заключительной части своего отчета глава МИД Ирана сообщил, что после завершения пятого раунда визита в страны региона и возвращения в Тегеран, в сопровождении Президента и высокопрофильной делегации Исламской Республики Иран они отправятся в город Казань, Россия.