Российский профессор: БРИКС будет позиционирована как демократическое образование в противовес диктаторскому клубу G7

Главная задача саммита БРИКС в Казани – поставить окончательную точку в политической и экономической гегемонии Запада. По крайней мере, будут сделаны подобные заявления, они будут четко и однозначно сформулированы. БРИКС будет официально позиционирована как открытое демократическое и гибкое образование в противовес закрытому диктаторскому клубу G7. Также концепция сотрудничества в БРИКС будет официально противопоставлена экономической концепции ЕС (отказ от расчетов в евро). Республика Сербия и Турецкая Республика сделают заявления о вступлении в БРИКС, возможно, и без конкретных шагов, но для формирования однозначного сигнала для евробюрократов, которые тормозят усилия республик по вступлению в ЕС. Одним из важнейших сигналов станут заявления о серьезной проработке концепций введения общей валюты, либо, на первом этапе, исключения доллара как валюты для международных расчетов и переход к расчетам без доллара на основе взаимной конвертации национальных валют. Арабские государства предложат внедрение исламского банкинга в противовес западной банковской системе. Поскольку Россия является фактическим локомотивом и идеологическим лидером БРИКС, любые заявления на полях саммита автоматически будут трактоваться в пользу российской экономики. Не будет сделано официальных заявлений по обходу западных санкций в отношении России, Ирана и КНДР, но подобные схемы будут активно обсуждаться в кулуарах и на закрытых встречах. Будут сделаны попытки общей стандартизации международных финансовых транзакций на базе новой платёжной системы BRICS Bridge, соответственно, будут сделаны заявления о необходимости от мирового отказа от системы SWIFT, как неоправдавшейся надежды по уровню экономической безопасности и полностью подверженной политическому западному давлению. Как частные задачи, будут обсуждаться создание сети коммерческих банков, работающих на международном уровне через местные валюты, проработка стандартов прямых транзакций между центральными (государственными) банками стран БРИКС, создание специализированной международной биржи БРИКС для взаимной торговли нефтью, природным газом, продукцией аграрных хозяйств, удобрений и ценными металлами.