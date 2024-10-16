Пезешкиан: израильскую военную машину следует остановить, оказав давление на сторонников режима

В время телефонного разговора с Султаном Омана Хайсамом бин Тариком, иранский президент выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

Он назвал продвижение и углубление отношений с Оманом одним из приоритетов политики Исламской Республики Иран по расширению отношений с соседями. "Укрепление дружественных отношений между странами региона, а также расширение регионального сотрудничества являются гарантией достижения общего видения и языка для решения проблем нашего региона как платформы для коллективного развития стран и содействия миру и благополучию наших народов", указал он.

"Если мы Исламские страны будем едины друг с другом, сионистский режим не посмеет совершать подобные преступления, и США и западные страны не посмеют поддержать его", добавил президент.

Пезешкиан отметил принципиальную позицию Омана в отношении преступлений, совершенных сионистским режимом в Газе и Ливане, потребовав усилить давление на сторонников сионистского режима, чтобы они остановили машину убийств и преступности этого режима.