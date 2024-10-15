Иран осудил новые санкции Европейского союза и Великобритании

Эсмаил Багаи во вторник вечером, опровергая утверждения о продаже Ираном баллистических ракет России, заявил: «позиция Исламской Республики Иран в отношении украинского конфликта ясна и принципиальна. С самого начала конфликта Иран выступал против войны и настаивал на уважении всеми странами территориальной целостности и национального суверенитета друг друга, призывая к дипломатическому решению разногласий между Россией и Украиной. Несмотря на это, некоторые европейские страны и Великобритания, не предоставляя никаких доказательств, заявляют о военном вмешательстве Ирана в этот конфликт, что совершенно неприемлемо».

Он назвал обвинения со стороны Европейского союза и Великобритании в адрес Ирана лицемерием и попыткой отвлечь внимание общественности от важнейшего вопроса современности – геноцида палестинского народа и развязывания войны израильским режимом в регионе Западной Азии.

Представитель МИД, указав на роль некоторых европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, в поставках смертоносного оружия, используемого израильским режимом для геноцида и агрессии в Газе и Ливане, назвал эти страны соучастниками преступлений против палестинского и ливанского народов.

Он напомнил о правовых обязанностях государств в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, и заявил, что действия стран, поставляющих оружие израильскому режиму, нарушают международное право и влекут за собой международную ответственность.