Глава МИД Ирана и Генсек ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Во время переговоров, Арагчи указал на катастрофическую человеческую ситуацию, вызванную продолжающимся геноцидом в Газе и агрессией сионистского режима в Ливане.

Он попросил генерального секретаря Организации Объединенных Наций использовать весь потенциал ООН, чтобы остановить преступления и агрессию Израиля и отправить гуманитарную помощь в Ливан и Газу.

Подтвердив принципиальную позицию Ирана относительно необходимости поддержания мира и стабильности в регионе, Арагчи заявил, что Исламская Республика, прилагая все усилия для защиты мира и безопасности региона, полностью готова к решительному ответу на любую авантюру сионистского режима.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что ответственность за последствия распространения нестабильности в регионе ляжет на этот режим и его главного сторонника – Соединенные Штаты Америки.

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе после продолжающихся нападений Израиля на сектор Газа и Ливан, усилиями по достижению политического решения, чтобы положить конец войне, и необходимостью оказания помощи жертвам и перемещенным лицам, вызванным войной в Газе и Ливане.