Посол Италии в Тегеране была вызвана в МИД

Продолжающееся задержание гражданина Ирана Мохаммада Абедини Италией привело к тому, что сегодня посол Италии в Тегеране Паула Амадей была вызвана директором Департамента Западной Европы МИД Маджидом Нили Ахмадабади.

В ходе вызова директор Департамента Западной Европы МИД заявил, что арест Абедини является незаконным действием, совершенным по просьбе правительства США в рамках доказанных политических и враждебных целей этой страны по захвату иранских граждан по всему миру путем навязывания экстерриториального применения внутренних законов этой страны. Это не только вредит давним отношениям между Ираном и Италией, но и противоречит принципам и нормам международного права, включая нормы прав человека, и может рассматриваться как произвольное задержание.