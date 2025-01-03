3 янв. 2025 г., 21:58
Новости ID: 85709324
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Италии в Тегеране была вызвана в МИД

3 янв. 2025 г., 21:58
Новости ID: 85709324
Посол Италии в Тегеране была вызвана в МИД

Тегеран, 3 января, ИРНА - в связи с продолжающимся задержанием гражданина Ирана Мохаммада Абедини в Италии, посол Италии Паула Амадей была вызвана в Министерство иностранных дел.

Продолжающееся задержание гражданина Ирана Мохаммада Абедини Италией привело к тому, что сегодня посол Италии в Тегеране Паула Амадей была вызвана директором Департамента Западной Европы МИД Маджидом Нили Ахмадабади.

В ходе вызова директор Департамента Западной Европы МИД заявил, что арест Абедини является незаконным действием, совершенным по просьбе правительства США в рамках доказанных политических и враждебных целей этой страны по захвату иранских граждан по всему миру путем навязывания экстерриториального применения внутренних законов этой страны. Это не только вредит давним отношениям между Ираном и Италией, но и противоречит принципам и нормам международного права, включая нормы прав человека, и может рассматриваться как произвольное задержание.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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