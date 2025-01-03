3-я специализированная национальная выставка рыболовной промышленности Бушера

3-я специализированная национальная выставка рыболовной промышленности Бушера с участием более 16 провинций и демонстрацией национальных и местных возможностей в области рыболовства и смежных отраслей проходит на постоянной площадке международных выставок Бушера.

journalistشهرام مومنی نوکنده
3 янв. 2025 г., 18:53

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