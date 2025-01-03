3-я специализированная национальная выставка рыболовной промышленности Бушера с участием более 16 провинций и демонстрацией национальных и местных возможностей в области рыболовства и смежных отраслей проходит на постоянной площадке международных выставок Бушера.
Похожие новости
-
Представитель правительства объявила об отказе Ирана от участия в японской выставке Expo
Тегеран, 28 декабря, ИРНА - В Тегеране представитель правительства Фатиме Мохаджерани заявила,…
-
Выставка "Iran Telecom"
В понедельник, 23 декабря, в Тегеране открылась 25-я Международная выставка телекоммуникационных…
-
22-я международная выставка по охране окружающей среды
Церемония открытия 22-й международной выставки по охране окружающей среды состоялась утром…
Ваш комментарий