Мазандаранские цитрусовые — фрукты рождественских праздников северных соседей Ирана

Мохсен Какуи в пятницу в интервью ИРНА заявил, что экспорт цитрусовых и киви за 9 месяцев текущего года из провинции Мазандаран вырос на 30%.

Он добавил, что за 9 месяцев текущего года объем экспорта цитрусовых через таможни провинции Мазандаран составил около 21 тысячи тонн на сумму 7 миллионов 551 тысяча долларов.

Заместитель начальника отдела торговли Организации промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Мазандарана подчеркнул, что за тот же период 11 300 тонн киви на сумму 6 миллионов 633 тысяч долларов были экспортированы из таможен Мазандарана за границу, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 38% роста по весу и 40% по стоимости.