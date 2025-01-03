Абдель-Малик аль-Хуси: бомбардировки не заставят Йемен отступить

В своей речи лидер «Ансарулла» Абдель-Малик аль-Хуси указал на роль генерала Сулеймани в поддержке Палестины и заявил: США устранили Касема Сулеймани, поскольку видели в нем препятствие на пути к успеху многих своих заговоров, направленных против народов региона.

Он подчеркнул: «то, с чем сталкивается Иран, обусловлено его значительной ролью в поддержке палестинского дела и палестинских борцов, а также действиями по поддержке различных фронтов сопротивления».

Лидер «Ансарулла» заявил, что Йемен ни перед кем не остановится, и продолжил: «прошло уже год с начала агрессии США и Великобритании против нашей страны, и за это время было совершено более 931 воздушного и морского налёта. Мы не отступим от своих принципиальных, гуманистических и моральных позиций, и эти бомбардировки не окажут никакого влияния».

Он подчеркнул: «борьба, которую мы ведем с американцами, ведётся на таком уровне, что вынуждает нас развивать свои военные возможности, и это именно то, что происходит».