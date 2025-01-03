3 янв. 2025 г., 22:22
Новости ID: 85709333
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В аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте дипломатическая сумка иранского дипломата не была досмотрена

3 янв. 2025 г., 22:22
Новости ID: 85709333
В аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте дипломатическая сумка иранского дипломата не была досмотрена

Тегеран, 3 декабря, ИРНА - Бехнам Хосрави, дипломат посольства Ирана в Ливане, прокомментировал инцидент в аэропорту Рафика Харири с пассажирами рейса Mahan Air.

В пятницу днем сообщения о напряженности в аэропорту Рафика Харири в Бейруте, столице Ливана, привлекли внимание СМИ. По сообщению телеканала «Аль-Манар», силы безопасности в аэропорту Рафика Харири провели нестандартный досмотр пассажиров иранского самолета.

В сообщении говорилось, что пассажиры одного из рейсов из Тегерана в Бейрут подверглись строгому и тщательному досмотру, при котором сотрудники аэропорта вручную открывали чемоданы пассажиров. Эта необычная процедура вызвала многочасовую задержку и протесты пассажиров.

Министр внутренних дел правительства Ливана в интервью телеканалу MTV заявил, что иранский самолет был досмотрен в аэропорту Бейрута, и силы безопасности действовали в рамках закона.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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