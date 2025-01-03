3 янв. 2025 г., 12:03
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Иране мощность возобновляемых источников энергии увеличилась до 1520 мегаватт

3 янв. 2025 г., 12:03
??????? ID: 85708951
В Иране мощность возобновляемых источников энергии увеличилась до 1520 мегаватт

Тегеран, 3 января, ИРНА – Мощность возобновляемых источников энергии в Иране выросла до 1520 мегаватт.

Установленная мощность возобновляемых источников энергии, которая в начале работы нового президента составляла 1231 мегаватт, увеличилась на 289 мегаватт и достигла 1520 мегаватт к концу декабря.

По данным, недавно опубликованным Иранской организацией по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, доля солнечных электростанций составляет 60% с выработкой электроэнергии 781,86 мегаватт.

Доля ветровых электростанций составляет 29% с выработкой электроэнергии 376,3 мегаватт, а доля малых гидроэлектростанций составляет 8% с выработкой электроэнергии 104,04 мегаватт.

Электростанции, работающие на биомассе, занимают 2% с выработкой 22,13 мегаватт, а электростанции с расширительными турбинами занимают 1% с выработкой 9,6 мегаватт.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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