Иран резко осудил теракт в Новом Орлеане

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, выступая перед журналистами в пятницу, 3 января, заявил о решительном осуждении террористического акта в Новом Орлеане, совершенного с использованием автомобиля элементами, связанными с ИГИЛ, и выразил соболезнования семьям жертв, подчеркнув при этом, что Иран осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от того, где и кем они совершены.

В среду, 1 января, вооруженное лицо, управляя арендованным грузовиком, совершило наезд на группу граждан, отмечавших Новый год в Новом Орлеане, штат Луизиана, после чего открыло огонь. Американские власти квалифицировали нападение как террористический акт и заявили о не менее 15 погибших и более 30 раненых.