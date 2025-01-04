4 янв. 2025 г., 11:18
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85709716
T T
2 Persons

Теги

Иран резко осудил теракт в Новом Орлеане

4 янв. 2025 г., 11:18
Новости ID: 85709716
Иран резко осудил теракт в Новом Орлеане

Тегеран, 4 января, ИРНА – Иран решительно осудил теракт в Новом Орлеане, совершенный связанными с ИГИЛ боевиками с применением автомобиля, повлекший жертвы и ранения.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, выступая перед журналистами в пятницу, 3 января, заявил о решительном осуждении террористического акта в Новом Орлеане, совершенного с использованием автомобиля элементами, связанными с ИГИЛ, и выразил соболезнования семьям жертв, подчеркнув при этом, что Иран осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от того, где и кем они совершены.

В среду, 1 января, вооруженное лицо, управляя арендованным грузовиком, совершило наезд на группу граждан, отмечавших Новый год в Новом Орлеане, штат Луизиана, после чего открыло огонь. Американские власти квалифицировали нападение как террористический акт и заявили о не менее 15 погибших и более 30 раненых.

2 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .