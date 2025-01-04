На севере сектора Газа бойцами ХАМАС уничтожены 4 израильских танка "Меркава"

Согласно заявлению военного крыла движения ХАМАС, подразделения данного формирования осуществили уничтожение четырёх танков "Меркава" армии сионистского режима в восточной части города Джабалия, находящегося в северной части сектора Газа. В ходе операции было применено несколько мощных взрывных устройств.

Также бригады «Изз-ад-Дин аль-Кассам» заявили о поражении одного танка "Меркава" армии сионистского режима противотанковой ракетой к востоку от улицы Ас-Сафтави, к западу от лагеря Джабалия, на севере сектора Газа.