4 янв. 2025 г., 09:19
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На севере сектора Газа бойцами ХАМАС уничтожены 4 израильских танка "Меркава"

4 янв. 2025 г., 09:19
??????? ID: 85709521
На севере сектора Газа бойцами ХАМАС уничтожены 4 израильских танка "Меркава"

Тегеран, 4 января, ИРНА – Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Изз-ад-Дин аль-Кассам» сообщило об уничтожении четырёх танков "Меркава" армии сионистского режима на севере сектора Газа.

Согласно заявлению военного крыла движения ХАМАС, подразделения данного формирования осуществили уничтожение четырёх танков "Меркава" армии сионистского режима в восточной части города Джабалия, находящегося в северной части сектора Газа. В ходе операции было применено несколько мощных взрывных устройств.

Также бригады «Изз-ад-Дин аль-Кассам» заявили о поражении одного танка "Меркава" армии сионистского режима противотанковой ракетой к востоку от улицы Ас-Сафтави, к западу от лагеря Джабалия, на севере сектора Газа.

2 Persons

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