23 израильских военнослужающих получили ранения в секторе Газа и Ливане за последние сутки

По данным палестинского информационного агентства Sama, армия сионистского режима признала в среду, что за последние 24 часа в боях с палестинским и ливанским сопротивлением на юге Ливана и в секторе Газа были ранены 23 израильских солдата.

Армия сионистского режима также признала, что с начала наземной атаки на Ливан погибли 16 израильских солдат, а 305 получили ранения.

Соответственно, число погибших от рук сионистского режима достигло 740 человек с начала операции «Буря Аль-Аксы».