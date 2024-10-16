16 окт. 2024 г., 14:39
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Новости ID: 85629982
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23 израильских военнослужающих получили ранения в секторе Газа и Ливане за последние сутки

16 окт. 2024 г., 14:39
Новости ID: 85629982
23 израильских военнослужающих получили ранения в секторе Газа и Ливане за последние сутки

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Израильская армия признала, что за последние 24 часа в боях в секторе Газа и Ливане были ранены более 20 израильских солдат.

По данным палестинского информационного агентства Sama, армия сионистского режима признала в среду, что за последние 24 часа в боях с палестинским и ливанским сопротивлением на юге Ливана и в секторе Газа были ранены 23 израильских солдата.

Армия сионистского режима также признала, что с начала наземной атаки на Ливан погибли 16 израильских солдат, а 305 получили ранения.

Соответственно, число погибших от рук сионистского режима достигло 740 человек с начала операции «Буря Аль-Аксы».

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