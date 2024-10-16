За прошедшие сутки 83 палестинца погибли в результате израильских атак на сектор Газа

Спустя более года с начала преступлений сионистского режима в секторе Газа, Министерство здравоохранения Палестины в Газе объявило, что за прошедший год израильский режим убил 42 344 человека, из которых 60% составляют женщины и дети.

По данным, число раненых в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 99 013 человек.

С 7 октября 2023 года израильский режим при поддержке США развязал разрушительную войну против жителей сектора Газа, в результате которой, помимо масштабных разрушений и смертельного голода, погибли и были ранены тысячи палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети.