16 окт. 2024 г., 11:07
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Новости ID: 85629550
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За прошедшие сутки 83 палестинца погибли в результате израильских атак на сектор Газа

16 окт. 2024 г., 11:07
Новости ID: 85629550
За прошедшие сутки 83 палестинца погибли в результате израильских атак на сектор Газа

Тегеран, 16 октября, ИРНА – За прошедшие сутки 83 палестинца погибли в результате нападений израильского режима на Газу. Об этом сообщили сегодня ранним утром СМИ.

Спустя более года с начала преступлений сионистского режима в секторе Газа, Министерство здравоохранения Палестины в Газе объявило, что за прошедший год израильский режим убил 42 344 человека, из которых 60% составляют женщины и дети.

По данным, число раненых в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 99 013 человек.

С 7 октября 2023 года израильский режим при поддержке США развязал разрушительную войну против жителей сектора Газа, в результате которой, помимо масштабных разрушений и смертельного голода, погибли и были ранены тысячи палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети.

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