15 окт. 2024 г., 17:52
??????? ID: 85628961
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5 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иракское исламское сопротивление вновь атаковало жизненно важную цель на севере Изриаля

15 окт. 2024 г., 17:52
??????? ID: 85628961
Иракское исламское сопротивление вновь атаковало жизненно важную цель на севере Изриаля

Тегеран, 15 октября, ИРНА – Иракское исламское сопротивление, продолжая атаки на позиции израильского режима, сообщило о нападении на жизненно важную цель на севере Израиля.

Иракское исламское сопротивление заявило, что сегодня утром, в среду, беспилотником была атакована жизненно важная цель на севере оккупированных территорий.

Иракское исламское сопротивление также подчеркнуло, что атаки на позиции израильского режима и уничтожение укреплений врага будут продолжаться с нарастающей интенсивностью.

Вчера вечером группа также выпустила заявление, в котором говорится, что в ответ на убийства мирных жителей, включая женщин, детей и пожилых людей, совершенные Израилем, бойцы сопротивления атаковали с помощью передового беспилотника жизненно важную цель на востоке оккупированных территорий.

5 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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