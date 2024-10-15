Иракское исламское сопротивление вновь атаковало жизненно важную цель на севере Изриаля

Иракское исламское сопротивление заявило, что сегодня утром, в среду, беспилотником была атакована жизненно важная цель на севере оккупированных территорий.

Иракское исламское сопротивление также подчеркнуло, что атаки на позиции израильского режима и уничтожение укреплений врага будут продолжаться с нарастающей интенсивностью.

Вчера вечером группа также выпустила заявление, в котором говорится, что в ответ на убийства мирных жителей, включая женщин, детей и пожилых людей, совершенные Израилем, бойцы сопротивления атаковали с помощью передового беспилотника жизненно важную цель на востоке оккупированных территорий.