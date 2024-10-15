Утренние атаки израильских войск на сектор Газа унесли жизни 31 палестинца

Хотя ранее источники сообщали о шести палестинцах, погибших в результате утренних атак сионистского режима на сектор Газа, с продолжающимися преступлениями число палестинских жертв возросло до 31, и десятки других людей также получили ранения.

По данным телеканала «Аль-Маядин», утренние авиаудары израильских сил по жилому дому в городе Бани-Сухайла на востоке Хан-Юниса привели к гибели 9 палестинцев и ранениям нескольких других.

Кроме того, истребители сионистского режима в районе Аль-Фахари на востоке Хан-Юниса, расположенном на юге сектора Газа, нанесли удар по жилому дому, в результате чего погибли несколько палестинцев. По предварительным данным, в этой атаке погибли 6 человек.

В результате авиаударов по кварталу Тель аль-Хава на юге города Газа погибли 2 палестинца. Продолжаются усилия по извлечению жертв и пострадавших из-под обломков.

Сионисты также нанесли авиаудар по жилому дому рядом с мечетью Салах ад-Дин аль-Айюби к востоку от района Зайтун в секторе Газа. В результате этой бомбардировки погибли несколько человек, и есть раненые.