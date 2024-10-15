Обстрел израильских военных бойцами «Бригад Аль-Аксы»

«Бригады Аль-Аксы», военное крыло движения ФАТХ, заявили, что их бойцы обстреляли из обычных минометов скопления солдат и военной техники израильской армии, дислоцированные в районе городской администрации к востоку от лагеря Джебалия.

Также «Национальные бригады сопротивления», известные как «Силы Умара аль-Касима» (военное крыло Демократического фронта освобождения Палестины), сообщили в заявлении, что их бойцы в районе Салам к востоку от Рафаха на юге сектора Газа уничтожили израильский танк «Merkava». В результате уничтожения танка израильские солдаты получили ранения и погибли.