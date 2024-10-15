15 окт. 2024 г., 17:10
??????? ID: 85628924
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5 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Обстрел израильских военных бойцами «Бригад Аль-Аксы»

15 окт. 2024 г., 17:10
??????? ID: 85628924
Обстрел израильских военных бойцами «Бригад Аль-Аксы»

Тегеран, 15 октября, ИРНА - Израильские военные к востоку от лагеря Джебалия подверглись минометному обстрелу бойцами «Бригад Аль-Аксы».

«Бригады Аль-Аксы», военное крыло движения ФАТХ, заявили, что их бойцы обстреляли из обычных минометов скопления солдат и военной техники израильской армии, дислоцированные в районе городской администрации к востоку от лагеря Джебалия.

Также «Национальные бригады сопротивления», известные как «Силы Умара аль-Касима» (военное крыло Демократического фронта освобождения Палестины), сообщили в заявлении, что их бойцы в районе Салам к востоку от Рафаха на юге сектора Газа уничтожили израильский танк «Merkava».  В результате уничтожения танка израильские солдаты получили ранения и погибли.

5 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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