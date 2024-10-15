На встрече, выразив решительный протест Исламской Республики Иран против последнего решения Европейского союза, было подчеркнуто, что использование незаконных и насильственных методов, таких как санкции, против Исламской Республики Иран абсолютно неприемлемо и ни к чему не приведёт.
Посол Венгрии вызван в МИД
15 окт. 2024 г., 18:57
??????? ID: 85629010
Тегеран, 15 октября, ИРНА - Вслед за вчерашним решением Европейского союза о введении новых санкций против ряда физических и юридических лиц Ирана, посол Венгрии в Тегеране, в качестве председателя ЕС, был вызван заместителем министра иностранных дел.
Похожие новости
-
Российский эксперт: встреча Владимира Путина и Масуда Пезешкиана очень важна в нынешней сложной ситуации на Ближнем Востоке
Москва, 14 октября, ИРНА – Доцент Кафедры международного бизнеса Факультета международных экономичес…
-
Иран осудил новые санкции Европейского союза и Великобритании
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел назвал новые…
??? ???????????