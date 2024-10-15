Посол Венгрии вызван в МИД

На встрече, выразив решительный протест Исламской Республики Иран против последнего решения Европейского союза, было подчеркнуто, что использование незаконных и насильственных методов, таких как санкции, против Исламской Республики Иран абсолютно неприемлемо и ни к чему не приведёт.