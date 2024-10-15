15 окт. 2024 г., 18:57
??????? ID: 85629010
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Венгрии вызван в МИД

15 окт. 2024 г., 18:57
??????? ID: 85629010
Посол Венгрии вызван в МИД

Тегеран, 15 октября, ИРНА - Вслед за вчерашним решением Европейского союза о введении новых санкций против ряда физических и юридических лиц Ирана, посол Венгрии в Тегеране, в качестве председателя ЕС, был вызван заместителем министра иностранных дел.

На встрече, выразив решительный протест Исламской Республики Иран против последнего решения Европейского союза, было подчеркнуто, что использование незаконных и насильственных методов, таких как санкции, против Исламской Республики Иран абсолютно неприемлемо и ни к чему не приведёт.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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