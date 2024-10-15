Продолжение экономического спада в Израиле

Центральное статистическое управление Израиля объявило, что рост ВВП в период с апреля по июнь составил всего 0,3%, в то время как в предыдущем месяце он составлял 0,7%, а в августе прошлого года (2023) — около 1,2%.

В прошлый четверг министерство экономики Израиля заявило, что дефицит бюджета в сентябре достиг 2,34 миллиарда долларов.

Министерство объяснило это снижение ростом расходов на войну против сектора Газа и Ливана.

Также 7 октября, в связи с ростом экономических затрат из-за почти 12-месячной войны Израиля в Газе и обострением напряженности с ливанской партией «Хезболла», рейтинговое агентство Moody's во второй раз в этом году понизило кредитный рейтинг Израиля.

Веб-сайт экономической сети Bloomberg сообщил, что Moody's 6 октября опубликовало заявление о снижении рейтинга Израиля на две ступени — с A2 до Baa1. Сейчас Израиль находится всего в трех шагах от стран, не имеющих инвестиционной ценности.