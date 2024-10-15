15 окт. 2024 г., 21:30
Новости ID: 85629098
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Продолжение экономического спада в Израиле

15 окт. 2024 г., 21:30
Новости ID: 85629098
Продолжение экономического спада в Израиле

Тегеран, 15 октября, ИРНА – Вследствие продолжающейся войны Израиля против сектора Газа, рост экономики Израиля во втором квартале текущего года снова снизился.

Центральное статистическое управление Израиля объявило, что рост ВВП в период с апреля по июнь составил всего 0,3%, в то время как в предыдущем месяце он составлял 0,7%, а в августе прошлого года (2023) — около 1,2%.

В прошлый четверг министерство экономики Израиля заявило, что дефицит бюджета в сентябре достиг 2,34 миллиарда долларов.

Министерство объяснило это снижение ростом расходов на войну против сектора Газа и Ливана.

Также 7 октября, в связи с ростом экономических затрат из-за почти 12-месячной войны Израиля в Газе и обострением напряженности с ливанской партией «Хезболла», рейтинговое агентство Moody's во второй раз в этом году понизило кредитный рейтинг Израиля.

Веб-сайт экономической сети Bloomberg сообщил, что Moody's 6 октября опубликовало заявление о снижении рейтинга Израиля на две ступени — с A2 до Baa1.  Сейчас Израиль находится всего в трех шагах от стран, не имеющих инвестиционной ценности.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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