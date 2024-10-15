Командующий КСИР принял участие в церемонии возвращения на родину из Ливана тела мученика Нилфорушана

Тело заместителя по оперативным вопросам командующего КСИР генерал-майора Аббаса Нилфорушана прибыло сегодня утром, во вторник, в аэропорт Мехрабад в Тегеране.

На церемонии присутствовали группа высокопоставленных должностных лиц, включая командующий силами «Кудс» КСИР ИРИ генерал Гаани, коллеги покойного и члены его семьи.

23 сентября армия Израиля начала операцию "Стрелы севера" против "Хезболлы", в ходе которой нанесла массированные авиаудары по военным объектам организации. В результате одной из бомбардировок 27 сентября в Бейруте были убиты генеральный секретарь движения "Хезболла" Сейед Хасан Насралла и находившийся с ним заместитель командующего КСИР генерал Нилфорушан.