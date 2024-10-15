Уверенность сионистского режима в безнаказанности является основной причиной преступлений в Газе и Ливане

Официальный представитель МИД Ирана резко осудил жестокую атаку сионистского режима на больницу «Мученики Аль-Акса» в центре Газы с применением зажигательных бомб, которая вызвала масштабный пожар и привела к гибели и ранениям большого числа невинных граждан. Он назвал это полным проявлением военного преступления и частью плана по геноциду палестинцев.

Иранский дипломат также выразил глубокое сожаление по поводу того, что сторонники этого режима, особенно США и Англия, препятствуют любым международным действиям – в том числе со стороны Международного уголовного суда – направленным на привлечение к ответственности руководителей израильского режима.

Багаи обозначил уверенность в безнаказанности как один из основных факторов агрессивных действий Израиля и продолжения его преступлений в Газе и Ливане, а также подчеркнул моральную и международную ответственность его сторонников.