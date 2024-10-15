15 окт. 2024 г., 14:11
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Новости ID: 85628698
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Уверенность сионистского режима в безнаказанности является основной причиной преступлений в Газе и Ливане

15 окт. 2024 г., 14:11
Новости ID: 85628698
Уверенность сионистского режима в безнаказанности является основной причиной преступлений в Газе и Ливане

Тегеран, 15 октября, ИРНА – Одним из главных факторов, способствующих продолжению преступлений в Газе и Ливане, является уверенность в безнаказанности, и в этой связи сторонники сионистского режима имеют моральную и международную ответственность. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Официальный представитель МИД Ирана резко осудил жестокую атаку сионистского режима на больницу «Мученики Аль-Акса» в центре Газы с применением зажигательных бомб, которая вызвала масштабный пожар и привела к гибели и ранениям большого числа невинных граждан. Он назвал это полным проявлением военного преступления и частью плана по геноциду палестинцев.

Иранский дипломат также выразил глубокое сожаление по поводу того, что сторонники этого режима, особенно США и Англия, препятствуют любым международным действиям – в том числе со стороны Международного уголовного суда – направленным на привлечение к ответственности руководителей израильского режима.

Багаи обозначил уверенность в безнаказанности как один из основных факторов агрессивных действий Израиля и продолжения его преступлений в Газе и Ливане, а также подчеркнул моральную и международную ответственность его сторонников.

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